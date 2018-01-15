Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dumanlı mevkisinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Şahinli Köyü'nün üst kısımlarında, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikten itibaren kar yağışı gerçekleşti. Dumanlı mevkisinin zirvelerinde kar kalınlığı 20 cm'ye kadar ulaştı. Yetkililerden edinilen bilgide tüm köy yollarının ulaşıma açık olduğu bildirildi.
Çanakkale'de kar yağışı
15.01.2018 - 10:38 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 10:40
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dumanlı mevkisinde yoğun kar yağışı etkili oldu.
Etiketler : çanakkale,kar yağışı,haberler,
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