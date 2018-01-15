Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesine bağlı Dumanlı mevkisinde yoğun kar yağışı etkili oldu. Şahinli Köyü'nün üst kısımlarında, deniz seviyesinden 200 metre yükseklikten itibaren kar yağışı gerçekleşti. Dumanlı mevkisinin zirvelerinde kar kalınlığı 20 cm'ye kadar ulaştı. Yetkililerden edinilen bilgide tüm köy yollarının ulaşıma açık olduğu bildirildi.