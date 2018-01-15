Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki bir evde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada ağır yaralanan 82 yaşındaki Halime Üzen tedavi gördüğü hastenede hayatını kaybetti. Eşiyle evde kömür sobasını yakmak istedikleri sırada meydana gelen patlamada ağır yaralanan Halime Üzen, Mardin Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen rağmen kurtarılamadı. Mazıdağı İlçesinde 5 gün önce mutfaktaki tüpten sızan gazın neden olduğu belirlenen patlamada, Fadıl Üzen (79) ve eşi Halime Üzen (82) ağır yaralanmıştı. Fadıl Üzen de dün Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.