Mardin'in Mazıdağı ilçesindeki bir evde mutfak tüpünden sızan gazın neden olduğu patlamada ağır yaralanan 82 yaşındaki Halime Üzen tedavi gördüğü hastenede hayatını kaybetti. Eşiyle evde kömür sobasını yakmak istedikleri sırada meydana gelen patlamada ağır yaralanan Halime Üzen, Mardin Devlet Hastanesi'ndeki müdahalenin ardından sevk edildiği Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ndeki müdahalelere rağmen rağmen kurtarılamadı. Mazıdağı İlçesinde 5 gün önce mutfaktaki tüpten sızan gazın neden olduğu belirlenen patlamada, Fadıl Üzen (79) ve eşi Halime Üzen (82) ağır yaralanmıştı. Fadıl Üzen de dün Adana'da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti.
Mardin'deki patlamada yaralanan kadın öldü
15.01.2018 - 11:34 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 11:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Mazıdağı ilçesindeki bir evde 5 gün önce meydana gelen patlamada ağır yaralanan yaşlı kadın tedavi gördüğü hastanede öldü.
Etiketler : mardin,haberler,patlama,
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