Kaza, Pertek ilçesi Hükümet ile Atatürk Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 23 BR 528 plakalı kiralık otomobil, virajı alamayarak yolun sağında bulunan binanın garajına uçtu. Kazada, otomobilde sıkışan Rıdvan Gökalp, Önder Baysal ve Ozan Karcı olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan İhsan Öncü de ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinden ambulansla Elâzığ'daki bir hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen 3 gencin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Kıp Kurumuna gönderildi.
Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kiralık otomobil binanın garajına uçtu, 3 kişi öldü
15.01.2018 - 11:48 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 11:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Tunceli’nin Pertek ilçesinde virajı alamayan otomobil, yoldan çıkarak bir binanın garajına uçtu, kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.
Kaza, Pertek ilçesi Hükümet ile Atatürk Caddesi'nin kesiştiği noktada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz öğrenilemeyen 23 BR 528 plakalı kiralık otomobil, virajı alamayarak yolun sağında bulunan binanın garajına uçtu. Kazada, otomobilde sıkışan Rıdvan Gökalp, Önder Baysal ve Ozan Karcı olay yerinde hayatını kaybetti, aynı araçta bulunan İhsan Öncü de ağır yaralandı. Yaralı, olay yerinden ambulansla Elâzığ'daki bir hastaneye kaldırıldı. Kazada ölen 3 gencin cansız bedeni ise yapılan incelemenin ardından otopsi için Malatya Adli Kıp Kurumuna gönderildi.
Etiketler : tunceli,haberler,kiralık araç,kaza,
536504 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536504.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER