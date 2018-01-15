Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan iki ayrı grubu tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Pakistan ve Afganistan uyruklu 26 kişi yakalandı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.