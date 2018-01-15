Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Demirköy ve Kofçaz ilçelerinde yasa dışı yollardan Avrupa'ya gitme hazırlığı yapan iki ayrı grubu tespit etti. Ekiplerce düzenlenen operasyonda, Pakistan ve Afganistan uyruklu 26 kişi yakalandı. Kaçaklar, jandarmadaki işlemlerinin ardından Kırklareli Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Kırklareli'nde 26 kaçak yakalandı
15.01.2018 - 11:58 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 11:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kırklareli'nde, yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmak isteyen 26 kaçak yakalandı.
Etiketler : Kırklareli,kaçak,haberler,
536509 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536509.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER