Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbullular bu habere dikkat! Günlerdir beklenen kar İstanbul'a geliyor. Hem de şiddetli yağacak ve günlerce sürecek. Peki İstanbul'a ne zaman kar yağacak? Geçtiğimiz hafta üst üste gelen uyarıların ardından pazar ve pazartesi kar yağışı gerçekleşmedi. Meteoroloji'den son gelen açıklamaya göre ise İstanbul başta olmak üzere 20 Ocak'tan sonra "Yurdun büyük kısmında şiddetli kar yağışı gerçekleşecek ve günlerce devam edecek" denildi. İşte son dakika kar haberleri...

GÜNLERCE SÜRECEK KAR YAĞIŞI GELİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden son dakika hava durumu raporları gelmeye devam ediyor. Yapılan son uyarıya göre özellikle sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor denildi.

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey, iç ve doğu kesimleri ile zamanla batı kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Niğde, Kayseri, Nevşehir, Sivas ve Tokat ile gece saatlerinden sonra İzmir çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Orta ve Doğu Karadeniz kıyı kesimleri ile İzmir çevrelerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.

Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik beklenmiyor. Rüzgarın, genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, zamanla kuzeybatı kesimlerde güney yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI

"Sabah ve gece saatlerinde kuzey, iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (Ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denildi.

İSTANBUL'A NE ZAMAN KAR YAĞACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü "İstanbul'da hafta sonu kar yağışı bekleniyor" uyarısında bulunmuştu. Bu uyarının ardından dün şehrin bazı yüksek kesimlerinde kar yağışı gözlendi. 20 Ocak'tan sonra beklenen soğuk hava sistemi günlerce sürecek ve birçok şehir beyaz örtüye bürünecek...

İstanbul'da bugün hava 7 derece parçalı bulutlu olacak. Diğer yandan olası kar yağışı için İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı tedbirleri aldı.

İSTANBUL'DA KAR ALARMI! İBB TEYAKKUZDA BEKLİYOR!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün İstanbul için yaptığı kar uyarısının ardından buzlanmaya karşı İBB Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı, bünyesindeki 235 bin ton ham tuzla alarm durumuna karşı hazırlıklarını tamamladı. Bu kapsamda Kartal'da bulunan 80 bin tonluk dev tuz dağı havadan görüntülenirken tuzların sevkiyat çalışmalarının aralıksız olarak devam ettiği görüldü.