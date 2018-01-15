Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre olay, Şevkiye Mahallesi, Çanaklı Yolu Caddesi, 14 numaralı evde meydana geldi. İddiaya göre, Bilal Moroğlu sabah kalktığında eşi ve çocuklarını uyandırmak istedi. Ancak eşi Özlem Moroğlu’nun (28) kalkmadığını fark etti. Eşini yatakta hareketsiz gören Bilal Moroğlu, sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri evli ve iki çocuk annesi Özlem Moroğlu’nun öldüğünü tespit etti. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından Moroğlu’nun cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Bilal Moroğlu’nun eşinin rahatsızlığı için işinden bir gün önce izin aldığı ve eşini sabah kalktıklarında hastaneye götüreceğini söylediği öğrenildi

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.