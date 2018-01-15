Denizli’de, kaçak sigara satışına yönelik ihbar alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Ankara yolu üzerinde şüpheli bir çekiciyi durduran ekipler arama yaptı. Yapılan aramada, çekicinin yatak bölümüne gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi.
Yine kent merkezinde başka bir iş yerine yönelik operasyon düzenleyene ekipler, iş yerinde yaptıkları aramada toplam 2 bin pakete yakın kaçak sigara ile bin 700 adet dolma sigara bulundu. Ele geçirilen kaçak sigaralarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.
Kaçak sigara operasyonu: 3 gözaltı
15.01.2018 - 12:31 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 12:42
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Denizli’de, yapılan operasyonda çekicinin yatak bölümünde çok sayıda kaçak sigara ele geçirilirken, düzenlenen iki ayrı kaçak sigara operasyonunda 3 kişi gözaltına alındı.
Denizli’de, kaçak sigara satışına yönelik ihbar alan Emniyet Müdürlüğü ekipleri operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında Ankara yolu üzerinde şüpheli bir çekiciyi durduran ekipler arama yaptı. Yapılan aramada, çekicinin yatak bölümüne gizlenmiş kaçak sigara ele geçirildi.
Etiketler : Denizli,
536520 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536520.aspx
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