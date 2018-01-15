Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Okullar ne zaman tatil olacak, yarı yıl tatili ne zaman başlayacak, sömestr tatili kaç gün sürecek? Karnelerine kavuşmak için 15 tatili bekleyen milyonlarca öğrenci internetten bunu araştırıyor. Okul öncesi eğitim kurumları ile ilk ve ortaöğretimde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci cuma günü karne almaya hazırlanıyor Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde okuyan yaklaşık 18 milyon öğrenci, 19 Ocak Cuma günü karne almaya hazırlanıyor. Yarı yıl tatili 22 Ocak 2018 – 2 Şubat 2018 tarihleri arasında olacak. Adı sürekli 15 tatil olarak anılan yarı yıl tatili 22 Ocak, 5 Şubat tarihleri arasında olacak ve öğrenciler tam 16 gün tatil yapacak. Okul öncesinde 1 milyon 466 bin 409, ilköğretimde 10 milyon 657 bin 534, ortaöğretimde 5 milyon 849 bin 970 öğrenci olmak üzere toplam 17 milyon 973 bin 913 öğrenci, cuma günü karne aldıktan sonra iki haftalık yarıyıl tatiline girecek. Millî Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan 1 milyon 66 bin 68 öğretmen de iki hafta dinlenme fırsatı bulacak. 2017-2018 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 5 Şubat Pazartesi başlayacak ve 8 Haziran Cuma günü sona erecek. Yaklaşık 3,5 ay sürecek yaz tatilinin ardından 2018-2019 eğitim öğretim yılı 17 Eylül 2018 Pazartesi başlayacak.



SINAVLAR

Bu yıl ilk defa uygulanacak, merkezi sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumları için yapılacak sınav, 2 Haziran'da gerçekleştirilecek. Öte yandan 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. sınıflar için gerçekleştirilecek İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) 3 Haziran'da yapılacak.

Yükseköğretim Kurulunca üniversiteye girişte YGS ve LYS'nin yerine getirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) 1. oturumu (TYT) 23 Haziran'da, 2. oturumu ile Yabancı Dil Oturumu 24 Haziran'da gerçekleştirilecek.



MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÇALIŞMA TAKVİMİ

-I.Yarıyılın sona ermesi (Birinci dönem); 19 Ocak 2018 Cuma

-I.Yarıyıl Tatili (Sömestr Tatili); 22 Ocak 2018 Pazartesi-02 Şubat 2018 Cuma

-II.Yarıyılın Başlaması; 05 Şubat 2018 Pazartesi

-2017-2018 Eğitim ve Öğretim Yılı Okulların Kapanması; 08 Haziran 2018 Cuma

-Haziran 2017 Yılsonu Mesleki Çalışmalar; 11 Haziran 2018 Pazartesi-22 Haziran 2018 Cuma

-2018 Ramazan Bayramı Tarihleri; 14 Haziran 2018 Perşembe günü saat 13:00'te başlar, 17 Haziran 2018 Pazar akşamı sona erer.

-Öğretmenler İçin Yaz Tatili Başlangıcı; 01 Temmuz 2018 Pazar