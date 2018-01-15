Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kış mevsiminin etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte kentin yüksek kesimlerinde kar etkisini gösterdi. Sahil kıyısına yakın bölgelerde sağanak yağış etkili olurken, yüksek kesimlerde kar kalınlığı 20 santimetreyi buldu. Öte yandan Zonguldak-Ereğli karayolunda da akşam saatlerinden itibaren kar etkisini gösterdi. Kar yağma ihtimaline karşı tedbirli olan ekipler, tuzlama ve temizleme işlemlerini aralıklarla devam ettirdi. Öte yandan etkili olan kar kartpostallık görüntüler oluşturdu. Bazı sürücüler araçlarını yol kenarına park ederek karın tadını çıkardı. Bazıları ise karda hatıra fotoğrafı çekti. Hava sıcaklıklarının 1 ila 2 derece seyrettiği yüksek kesimlerde kar yağışının önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor.





