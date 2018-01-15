Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, saat 12.00 sıralarında Kazımkarabekir ilçe merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Karaman’dan Konya istikametine giden Muslu Egice idaresindeki 70 FE 103 plakalı otomobil, kavşakta dönüş yapmak isteyen Abdurrahman E. idaresindeki 33 TS 969 plakalı inşaat malzemeleri yüklü kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle kontrolden çıkan kamyonet, Kazımkarabekir Belediyesi binasının bulunduğu bahçe duvarına çarparak durabildi. Kazada hurdaya dönen otomobilde sıkışan sürücü Muslu Egice olay yerinde hayatını kaybetti. Otomobilde bulunan Abdullah Ö. Onur Ç. ve Bekir A. ile kamyonette bulunan sürücü Abdurrahman E. ile Recep A. ve Mustafa A. yaralandı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla Karaman Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza sonrası otomobilde sıkışan sürücü Muslu Egice’in cenazesi itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda bulunduğu yerden çıkarıldı. Sürücü Egice’in cenazesi otopsi yapılmak üzere Karaman Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Öte yandan, kazaya karışan kamyonetteki işçilerin ilçe merkezinde bulunan mezarlıkta, mezar yapmaya gittikleri öğrenildi.