Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elazığ’da hayvancılıkla uğraşan Ahmet Çelik isimli vatandaş, derisinde ayyıldızı andıran motifi ile ilgi odağı haline gelen ve ismini "Ayyıldız" koyduğu simental cinsi boğasına 50 bin lira teklif geldiğini fakat 250 bin lira verene satabileceğini söyledi.

Sosyal meydana fotoğrafını paylaştığı ve adını "Ayyıldız" koyduğu boğasına çok sayıda müşteri çıkan Çelik, 30 ile 50 bin lira arasında teklifler geldiğini belirtti. Hayvanını satmak istemeyen Çelik, çok fazla kişinin hayvanı görmek için geldiğini de dile getirdi.

20 yıldan fazla bir süredir hayvancık yaptığını belirten Ahmet Çelik, "Kurbanlık hayvan besliyorum. Farklı illerden dana alıyorum. Ayyıldız isimli danamızı Bingöl’ün Solhan ilçesinden aldım. Ay yıldız motifinin üzerinde olduğunu fark ettim. Bu motife ilgi duydum. Danamız büyüdükçe motif güzelleşti. Danamızın ismini de Ayyıldız koyduk. Danamızı satılığa sunduk. İnşallah danamıza ilgi duyan taliplilerimiz de olacaktır. En son Tekirdağ’dan bir kişi aradı ve hayvanımızın derisi için talepte bulundu. Ay yıldız motifi ilgisini çekmiş" dedi.

Ayyıldız isimli boğayı almak için kendilerini çok kişinin aradığını aktaran Çelik, "Biz Ayyıldız’a 250 bin TL bir değer koyduk. Şu anda 30, 40, 50 bin TL teklifte bulunanlar var. Bizim biçtiğimiz fiyata yakın bir değer verilirse pazarlık payımız da olacaktır. Ay yıldız pek nadir rastlanılan bir motif. Ayyıldız’ı görmek için bizi pek çok rahatsız eden var. Biz de Ayyıldız’ı herkese göstermiyoruz. Biz sosyal medyada paylaşım yaptık. Çok ilgi duyan var. İnşallah ay yıldıza gönül vermiş birisi alır" ifadelerini kullandı.