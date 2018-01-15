Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, 5 gün önce Pazarcık ilçesine bağlı Hasankoca Mahallesi'nde, zihinsel engelli Ali Baygözlu (22), küçükbaş hayvan satışı yüzünden tartıştığı annesi Fatma Baygözlü’yü (58) av tüfeğiyle ateş ederek, babası Mehmet Baygözlü’yü (61) kafasını av tüfeğiyle ezerek öldürmüşü. Olay sonrası kaçan Ali Baygözlu, Pazarcık Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı ekiplerince yapılan aramalar sonrası ormanlık alanda saklandığı mağarada suç aleti tüfekle birlikte yakalandı. Saklandığı 5 gün boyunca çevresindeki otları yiyerek hayatta kalan cinayet zanlısı, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine konuldu.