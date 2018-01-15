Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan konuyla ilgili Akşam'dan Pınar Işık Ardor'un sorularını cevapladı.

3. havalimanı için en son açıklamanız yüzde 73 bittiği yönündeydi. Yeni gelişmeleri almak isterim. Ayrıca 3. havalimanı lokasyon olarak uzak. Vatandaş düşünüyor ''oraya nasıl ulaşacağım?'' Bu sorunu nasıl çözeceksiniz?

'RAYLI SİSTEMİ 2019'DA BİTİRMEYİ HEDEFLİYORUZ'

Evet, yüzde 73 demiştik şimdi 78 diyoruz. Vatandaş, Atatürk Havalimanı’ndan kalma alışkanlıkla hemen erişebilelim istiyor. Dünyanın hiç bir yerinde büyük havalimanları şehrin çok merkezinde değildir. Yeni havalimanınız da bu anlamda şehrin dışında ama vatandaşın hızlı ve kolay erişebilmesi lazım. Onun için raylı sistem yapmak istedik. Gayrettepe’den 3. havalimanına bir metro yapmak çok önemlidir ki insanlar Gayrettepe’den bir aktarmayla havalimanına gitsin. 37 km’lik bir mesafe 28 tane de istasyonumuz var. Böylece 2019’da bitirmeyi hedeflediğimiz bu raylı sistemle insanlar havalimanına gidecek. Halkalı'da bu sene ihalesini yapağız ve 3. havalimanından Marmaray'a entegre olacak. Raylı sistemi 2019'da bitirmeyi hedefliyoruz.