Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kaza, 08.10 sıralarında, Midyat ilçesi Kayalar Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, E.A. (33), yönetimindeki 47 LK 925 plakalı araç ile yol kenarında bekleyen M.S.A. (52) adlı vatandaşa çarptı. Kazada ağır yaralanan M.S.A, kaldırıldığı Midyat Devlet Hastanesinde yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatılırken, sürücü E.A. gözaltına alındı.