Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bugün merkez ilçesi Balveren Belde Mezarlığı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş halde, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet el bombası ve 180 adet Kaleşnikof piyade tüfeğine ait fişek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.