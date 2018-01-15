Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bugün merkez ilçesi Balveren Belde Mezarlığı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş halde, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet el bombası ve 180 adet Kaleşnikof piyade tüfeğine ait fişek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.