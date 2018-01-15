Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, “Yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, bugün merkez ilçesi Balveren Belde Mezarlığı bölgesinde Şırnak İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca operasyon icra edilmiştir. Operasyonda, kayalıklar arasına gizlenmiş halde, 3 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 6 adet Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet el bombası ve 180 adet Kaleşnikof piyade tüfeğine ait fişek ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar aralıksız olarak devam etmektedir” denildi.
Şırnak’ta 3 Kaleşnikof ele geçirildi
15.01.2018 - 17:08 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 17:09
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şırnak’ta gerçekleştirilen operasyonda 3 Kaleşnikof tüfeği ile mühimmat ele geçirildi.
Etiketler : şırnak,haberler,Kaleşnikof,
536581 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536581.aspx
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