Alınan bilgiye göre, Odunpazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışanı Adnan Ercan (42), yol kenarındaki ağaçlarda mevsimlik bakım amacıyla kamyonetin üzerine bağlı vincin sepetine binerek yükseldi. Vincin kamyonetteki bağlantı yerinden kopup devrilmesi sonucu ağır yaralanan Ercan, 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ercan, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Devrilen vincin sepetindeki işçi öldü
15.01.2018 - 17:14 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 17:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Eskişehir'de meydana gelen iş kazasında 1 işçi öldü.
Etiketler : eskişehir,iş kazası,haberler,
536585 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536585.aspx
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