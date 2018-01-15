Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Elâzığ'da, kağıt toplayıcısı iki grup arasında çıkan kavgaya müdahale eden jandarma erlerinden biri yaralandı. Elâzığ-Diyarbakır karayolunun 10. kilometresindeki bir geri dönüşüm tesisine atık kağıt getiren ve yaklaşık 40 kişiden oluşan iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede silah, sopa ve taşların da kullanıldığı kavgaya dönüşmesi üzerine jandarma ekipleri olaya müdahale etti. Bu sırada başına atılan taşlardan biri başına isabet eden asker yaralandı. Yaralanan asker, 112 Acil Servis ekiplerince Elazığ Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Jandarma ekipleri kavgaya karıştıkları belirlenen 20 kişiyi gözaltına aldı.