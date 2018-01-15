Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığına bağlı hudut askerleriyle İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Bosnaköy, Orhaniye, Yenikadın köyleri ile Meriç, Uzunköprü ve İpsala ilçelerinde denetim yaptı. 3 gün süren denetimlerde yasa dışı yollardan yurtdışına çıkmaya çalışan Suriye, Filistin, Bangladeş, Afganistan, Hindistan, İran, Irak, Filistin ve Sri Lanka uyruklu 351 kişi yakalandı. Kaçak ve sığınmacılar, işlemlerinin ardından Edirne Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.