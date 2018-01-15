Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay Elâzığ, Diyarbakır karayolu'nun 10. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kağıt toplayıcısı iki grup arasında silahlı, taşlı, sopalı kavga çıktı. Kavgada bir kişi silahıyla havaya ateş açarken, olayı gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, kavgaya müdahale ettiği sırada şahıslardan birinin attığı taşla bir asker yaralandı. Yaralı asker ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kavgaya karışan 20 şüpheliyi gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.