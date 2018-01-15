Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yenişehir Trabzonlular Derneği tarafından, Yenişehir Belediyesi tarihi bina önünde düzenlenen etkinliğe başka il ve ilçelerden gelen misafirlerde katıldı. Yenişehir Trabzonlular Derneği Başkanı İdris Sağlam, “Etkinliğimize katılan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Etkinlik kapsamında çeşitli konserler düzenledik. Aynı zamanda halkımıza ücretsiz olarak 1 ton hamsi ikramımız ettik” diye konuştu.