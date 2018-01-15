Yenişehir Trabzonlular Derneği tarafından, Yenişehir Belediyesi tarihi bina önünde düzenlenen etkinliğe başka il ve ilçelerden gelen misafirlerde katıldı. Yenişehir Trabzonlular Derneği Başkanı İdris Sağlam, “Etkinliğimize katılan ve destek olan herkese teşekkür ediyorum. Etkinlik kapsamında çeşitli konserler düzenledik. Aynı zamanda halkımıza ücretsiz olarak 1 ton hamsi ikramımız ettik” diye konuştu.
Trabzonlular 1 ton ücretsiz hamsi dağıttı
15.01.2018 - 18:12 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 18:14
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bursa Yenişehir Trabzonlular Derneği tarafından düzenlenen el sanatları sergisi ve yöresel ürünler etkinliğinde gelen misafirlere ücretsiz 1 ton hamsi ikram edildi.
Etiketler : Bursa,trabzonlular,hamsi,
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