Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hekimzade Mahallesi Değirmen Önü Caddesi'nde meydana gelen yangında, üçüncü kattaki ev kısa sürede alevlere teslim oldu. Yangına müdahale etmeye çalışan Emrah D., Reyhan D. ve üç çocuğu dumandan zehirlendi. Yangını gören komşular ve polis ekipleri tarafından kurtarılan ev sakinleri daha sonra 112 ambulansları ile Edremit Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yangına 5 itfaiye ekibi müdahale etti. Yangın sırasında çok sayıda polis ve sağlık ekibi de görev yaptı. Dumandan zehirlenen ailenin tedavi altına alındığı ve hayati tehlikelerinin olmadığı öğrenildi. Elektirik kontağından çıktığı düşünülen yangınla alakalı tahkitat sürüyor.