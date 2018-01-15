Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü Tütün ve Alkollü İçecekler Büro Amirliği ekipleri, yurt dışından kaçak yollarla getirilen nargile tütününün Bayrampaşa’da bir iş hanında işlenerek kullanıma hazır hale getirildiği yönünde ihbar aldı.İhbar üzerine yapılan operasyonda piyasa değeri 4 milyon TL civarında olan kaçak nargile tütünü ele geçirildi. Operasyonda kaçak nargile tütününün yanı sıra tütünün yapımında kullanılan yaprak kesici makinesi, gliserin, glikoz, aroma, renk verici gibi kimyasal boyalar ele geçirildi. Nargile tütünü yapımında kullanılan tütünün Türkiye’de bulunmadığı, ülkeye ABD; Küba ve Bulgaristan gibi ülkelerden yine kaçak yollardan getirildiği öğrenildi.Ele geçirilen tonlarca tütünden büyük bölümünün atıl durumdaki küvetlerde işlenip satışa hazır hale getirildiği, paketlendiği, kolilere ve bidonlara doldurulduğu görüldü. Operasyonda kaçak nargile tütününün işlenmesinde çalışan 3 kişi gözaltına alınırken iş yeri sahibinin firarda olduğu ve yakalanması için çalışma başlatıldığı öğrenildi.