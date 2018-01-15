Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çeşitli birliklerden, Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü yaklaşık 20 tır, Kızıltepe ilçesine ulaştı. Tırların buradan Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine doğru hareket ettiği görüldü. Tırların geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.

