Çeşitli birliklerden, Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü yaklaşık 20 tır, Kızıltepe ilçesine ulaştı. Tırların buradan Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine doğru hareket ettiği görüldü. Tırların geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Sınıra yapılan askerî sevkiyat Kızıltepe’ye ulaştı
15.01.2018 - 18:56 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 18:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Suriye sınırına gönderilen zırhlı araçlar, Mardin’in Kızıltepe ilçesine ulaştı.
Çeşitli birliklerden, Suriye sınırındaki birliklere takviye olarak gönderilen obüs ve tank yüklü yaklaşık 20 tır, Kızıltepe ilçesine ulaştı. Tırların buradan Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesine doğru hareket ettiği görüldü. Tırların geçişi sırasında geniş güvenlik önlemleri alındı.
Etiketler : askerî sevkiyat,Kızıltepe,
536609 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536609.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER