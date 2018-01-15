Edinilen bilgiye göre, yakınlarının cenaze törenlerine katılmak için Ankara’dan Trabzon'a doğdu giden Süleyman Kısakol (41) yönetimindeki 33 SH 009 plakalı otomobil Amasya’nın Merzifon ilçesine bağlı Sarıbuğday köyü mevkisinde su kanalına çarpıp takla attıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, araçta bulunan Ayşe (39) ile Kemal (44) Turgut olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü ile Zeynep (17) ve Ali (22) Turgut yaralandı. 112 Acil servis ekiplerince Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların durumun ağır olduğu öğrenildi. Jandarma ve polis ekiplerinin kaza yerinde yaptığı inceleme sonrası cenazeler de hastane morguna kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Cenaze yolunda kaza: 2 ölü, 3 yaralı
15.01.2018 - 19:01 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 22:11
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara'dan Trabzon’a cenaze için giden otomobilin Amasya'nın Merzifon ilçesinde şarampole devrildiği kazada aynı aileden 2 kişi öldü, 3 kişi yaralandı.
Etiketler : Ankara,Cenaze yolunda kaza,yaşam haberleri,
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