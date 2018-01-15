Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında örgüte ait kapanan yurtta müdür olarak görev yapan Hacer G. (36) ile Bylock programı kullandığı ileri sürülen Neyzen A. ve Şerife S.’nin hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bunun üzerine harekete geçen Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği Hacer G.’yi (36) Konya'daki adresinde gözaltına aldı. Neyzen A. ve Şerife S. ise Terörle Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçedeki adreslerinde tarafından gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Neyzen A. ve Şerife S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken, Hacer G. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.