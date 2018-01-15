Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Doğubayazıt’ta akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis görüş mesafesini 10-15 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle Doğubayazıt-Ağrı ve Doğubayazıt-Iğdır karayollarında trafik olumsuz etkileniyor. Sisin yanı sıra hava sıcaklığının eksi 4 derece olarak ölçüldüğü ilçede günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor. İlçe merkezi ve çevresinde etkili olan sis tarihi İshak Paşa Sarayı’nda da kartpostallık görüntüler oluşturdu.