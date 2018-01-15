Doğubayazıt’ta akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan sis görüş mesafesini 10-15 metreye kadar düşürdü. Sis nedeniyle Doğubayazıt-Ağrı ve Doğubayazıt-Iğdır karayollarında trafik olumsuz etkileniyor. Sisin yanı sıra hava sıcaklığının eksi 4 derece olarak ölçüldüğü ilçede günlük yaşam olumsuz yönde etkileniyor. İlçe merkezi ve çevresinde etkili olan sis tarihi İshak Paşa Sarayı’nda da kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Doğubayazıt’ta sis etkili oluyor
15.01.2018 - 19:46 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 19:47
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde etkili olan sis nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor.
Etiketler : Ağrı,doğu bayazıt,sis,
536615 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536615.aspx
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