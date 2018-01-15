Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, Hatay’dan Gaziantep istikametine giden Süleyman Topal (52) idaresindeki 31 N 4220 plakalı kamyon, 27 SC 318 plakalı bir kamyonetin arkadan çarpmasının ardından şarampole yuvarlandı. Kazada kamyon sürücü kamyon içerisinde sıkışarak can verdi, kamyonet içerisinde bulunan 4’ü çocuk 6 kişi yaralandı.

Kaza sonrası çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulanslarla 4’ü çocuk 6 kişi Hassa ve Kırıkhan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Araçta sıkışan kamyon sürücünün cesedi de yapılan çalışmanın ardından çıkartılarak hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme sürüyor.