Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgiye göre, Saray’dan Kurtdere istikametine giden Ercan E. (34) idaresindeki 59 DF 888 plakalı otomobil, Ytong Fabrikası mevkisinde kontrolden çıkarak takla attı. Aracın takla attığı esnada araçtan fırlayan sürücü Ercan E. otomobilin altında kalarak ağır yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin ihbarıyla olay yerine sevk edilen itfaiye ve sağlık ekipleri tarafından aracın altından çıkarılan sürücü Ercan E., Çerkezköy Devlet Hastanesine oradan da Tekirdağ Devlet Hastanesine kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.