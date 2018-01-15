Edinilen bilgiye göre kaza, Şanlıurfa-Suruç karayolunun Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında yaşandı. Cengiz C.’nin kullandığı 42 BTY 60 plakalı otomobil, maddi hasarlı kazaya karışan 34 JA 5256 plakalı aracı yükleyerek yol kenarında park eden 63 N 0249 plakalı çekiciye arkadan çarptı. Kazada sürücü Cengiz C., hamile eşi Emine C. ve 2 yaşındaki çocukları Şervan C. yaralandı. Yaralılardan 4’ü olay yerine çağrılan ambulanslarla hastaneye kaldırılırken Şiyar C. ise Balıklıgöl Devlet Hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.
Şanlıurfa’da trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
15.01.2018 - 22:21 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 22:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Şanlıurfa’da otomobilin çekiciye çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.
Etiketler : Şanlıurfa,trafik kazası,yaşam haberleri,
536640 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536640.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER