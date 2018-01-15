Olay, Bostancılı köyünde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki K.S.’nin elinde ateş alan av tüfeği 10 yaşındaki kardeşi K.S.’yi boynunda yaraladı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı
Minik kardeşlerin tüfekli şakası kanlı bitti
15.01.2018 - 22:23 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 22:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sinop'ta 10 ile 13 yaşlarındaki iki kardeş av tüfeğiyle şakalaşırken tüfeğinin ateş alması sonucu kardeşlerden biri yaralandı.
Etiketler : Sinop,yaşam haberleri,
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