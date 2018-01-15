Olay, Bostancılı köyünde saat 19.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 13 yaşındaki K.S.’nin elinde ateş alan av tüfeği 10 yaşındaki kardeşi K.S.’yi boynunda yaraladı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan çocuk tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı