Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yankesicilik olaylarıyla ilgili çalışma yaptı. Çalışma neticesinde insanların kalabalık olduğu yerlerde gözlerine kestirdikleri kadınlara yanaşarak aralarına alan ve daha sonra cep telefonları, ziynet eşyaları ve cüzdanlarını çalan 3 kadın yakalandı. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen Ş.A., M.H. ve J.A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Benzer şekilde 4 farklı olaya karıştıkları belirlenen zanlılar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

