Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle’de meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden Etimesgut istikametinde seyir halinde olan otomobil, Yenimahalle Üst Geçidi'nin altında bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Aracın motorundan çıkan alevleri gören sürücü, sağa park ederek, itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde olay yerinde ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.
Seyir halindeki otomobil alev alev yandı
15.01.2018 - 23:56 | Son Güncelleme: 15.01.2018 - 23:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ankara’da seyir halindeyken motor kısmından alev alan otomobil, bulvar üzerinde yandı.
Etiketler : Ankara,araç yangını,
536666 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/536666.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER