Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Olay, akşam saatlerinde Yenimahalle’de meydana geldi. Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinden Etimesgut istikametinde seyir halinde olan otomobil, Yenimahalle Üst Geçidi'nin altında bir anda motor kısmından alev alarak yanmaya başladı. Aracın motorundan çıkan alevleri gören sürücü, sağa park ederek, itfaiyeye ihbarda bulundu. Kısa süre içinde olay yerinde ulaşan itfaiye ekipleri, yangını kontrol altına aldı. Can kaybı veya yaralanmanın olmadığı olayda araçta maddi hasar meydana geldi.