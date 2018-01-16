Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alınan bilgilere göre, şehir merkezinden sanayi istikametine giden Gülay Sandal yönetimindeki 64 KA 225 plakalı otomobil, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki ışıklarda ışığın kırmızı yanması sebebiyle durdu. Bu esnada aynı istikamette seyir halindeki Onur Y. yönetimindeki 11 DA 465 plakalı otomobil kırmızı ışıkta bekleyen 64 KA 225 plakalı otomobil arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle 10 metre sürüklenen 64 KA 225 plakalı otomobil yol kenarında bulunan bir ağaca çarparak durabildi. Kazada 11 DA 465 plakalı otomobil sürücüsü Onur Y., yanında yolcu olarak bulunan Adem Usta ve arka koltuktan oturan Fatma Kılıç yaralandı. Yaralılardan Onur Y. ve Adem Usta olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Arka koltukta sıkışan Fatma Kılıç ise olay yerine gelen Bilecik Belediyesine ait itfaiye ekipleri ve AFAD ekiplerince 5 dakikalık uğraş sonunda kurtarılarak oda 112 ekiplerince Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Gülay Sandal ve aracında bulunan babası Ataman Yüksel kazayı yara almadan kurtulurken, onlarda tedbir amaçlı hastaneye götürüldü.

Kaza anını anlatan Gülay Sandal, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi önündeki trafik lambalarının öncesinde bir uyarı ışığı olması gerektiğini söyleyerek, “Ben durdum kırmızı ışıkta. Öğle bir hızla çarptı ki kaç metre sürüklendim. Ben kırmızı ışığı gördüm durdum. Adam ışığı göremedi çarptı” dedi.

Öte yandan kazada kullanılmaz hale gelen 11 DA 465 plakalı otomobil kaza yerinden çekici yardımı çekilirken, Bilecik-Osmaneli karayolu tek şeritten kontrollü bir şekilde verildi.