Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Müsteşarı Mustafa Öztürk, tasarruf sebebiyle yaygınlaşan floresan lamba ve ampullerin, kırılmaları durumunda içerdikleri “cıva” sebebiyle sağlık açısından ciddi tehlike oluşturduklarını söyledi. Öztürk, “Tehlikenin ana kaynağı civa buharıdır. Çünkü bu lambalar kırıldığında cıva ortamda hemen buharlaşır. Solunum yolu veya deriden geçişle insan vücuduna nüfuz etmesi sonucunda alzheimer, genel immün sistem problemleri, böbrek fonksiyon bozuklukları gibi birçok sağlık problemine sebep olur. Bu yüzden floresan lambalar ve tasarruflu ampullerin kullanım ömrünü tamamladıklarında evlerde ve ofislerde bekletilmemesi, taşınması esnasında kırılmaması için gerekli tedbirlerin alınması ve Atık Getirme Merkezlerine bırakılması gerekir. Çünkü kırıcılarda lambaların içindeki civa, aktif karbon filtre ile çekiliyor. Lamba camında kalan toz da döner tamburlu elekle camdan sıyırılıyor” şeklinde konuştu.