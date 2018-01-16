Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mehmet Fındıkkaya, külliyeye, ‘Aysel ve Şerif Fındıkkaya Yetim Külliyesi’ adını verdi. 180 yatılı öğrencinin kalacağı bir yetimhane ile, okul, hizmet binası, aş evi ve kesimhanenin bulunduğu merkez, törenle hizmete girdi. 30 dönüm arazi üzerine yapılan külliyede 256 öğrenci ilk ve ortaokulda eğitim görecek. Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı’nın da (TİKA) katkılarıyla yapılan külliyenin açılışına Deniz Feneri Derneği Başkanı Mehmet Cengiz, hayırsever işadamı Mehmet Fındıkkaya, TİKA Kenya Koordinatörü Emre Yüksek, Dadaab Milletvekili Dr. Dahiye Mohamed, öğrenciler ve bölge halkı katıldı. Dadaab bölgesindeki köylerde yaşayan yetim öğrenciler, yetimhanelerine kavuşmalarının heyecanını yaşadı.