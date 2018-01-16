Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayrıca seçilen eserlerden oluşturan serginin açılışı da gerçekleştirildi. 7-10 yaş arası 4.300 ilkokul öğrencisinin katıldığı yarışmada, dereceye giren 5 yarışmacı ödüllerini Vakıf Emeklilik Genel Müdürü Özgür Obalı’dan aldı. Yarışmada Samsun Bahçeşehir Kolejinden Ada Durmaz birincilik ödülünün sahibi oldu. Yarışmacıya birincilik ödülü olarak bisiklet hediye edildi. İstanbul Özel Güngören Mektebim İlkokulundan Kayra Kanalıcı ikinci, Çanakkale Vali Fahrettin Akkutlu İlkokulundan Arda Arabacı üçüncü, Trabzon Dumlupınar İlkokulundan Yunus Emre Şen dördüncü ve Adana Özel Mektebim Çukurova Bilfen İlkokulundan Ege Berk Güngör ise beşinci oldu ve birer scooter kazandı.