Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları çevresinde yapılan çalışmalara dair bilgilendirme yaptı. Buna göre, İstanbul Üniversitesi ana giriş kapısı önünde yapılacak seyir basamakları ile meydan izlenebilecek; çevredeki yollarda turist otobüsleri için cepler açılacak. Bölgedeki tüm otoparklar, tarihi dokuya zarar verdiği gerekçesiyle kaldırılacak. Meydanların tarihî karakteri göz önünde bulundurularak bütüncül bir şehir tasarım yaklaşımı içerisinde projelendirildi. Çalışmalara 3 Numaralı Kültür Varlıkları Koruma Kurulu’nun izni, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü tarafından görevlendirilen arkeologlar denetiminde öncelikle İstanbul Üniversitesi önü (Profesörler Konuk Evi) ile Darülfünun alt geçidinin üstünden başlandı. Proje kapsamında; İÜ ana giriş kapısı ile Beyazıt Camii arasındaki meydan oturma grupları ve bitkisel tasarımla yeniden düzenlenecek. Yaya yolları ve kaldırımlar, hareket kısıtlığını ortadan kaldıracak, engelsiz ve güvenli bir ulaşım sağ̆layacak şekilde yapılandırılacak. Meydanlar ve çevresindeki tarihî doku korunacak.

Beyazıt ve Çemberlitaş meydanları ile buralara erişim sağlayan Ordu, Yeniçeri, Divanyolu, Vezneciler ve Fuat Paşa caddeleri dahil olmak üzere toplam 228 bin 400 metrekarelik alanda çalışma gerçekleştirilecek. Meydan düzenlemelerinin, hiçbir olumsuzluk ve mağduriyet oluşturmayacak şekilde, 450 gü̈n sonra 2019 Mart ayında bitirilmesi planlanıyor.

Tarihî yapıya uygun estetik görünüm sağlanacak

Tarihî meydanlarda zemin tamamen yenilenerek, engebeli ve yaya dolaşımı için olumsuz unsurlar giderilecek. Seyir basamakları tasarlanarak yeşil doku ile desteklenecek, tarihî yapıya uygun estetik bir görünüm kazandırılacak. Beyazıt Meydanı ihya edilecek; Çınaraltı ve Marmara Kıraathaneleri tek katlı ve taşınabilir yapılar olarak eski yerlerinde tasarlanacak.