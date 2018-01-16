Hafta sonu İstanbul'da örtü şeklinde beklenen kar  yağışı, şehir ısı adası etkisinden dolayı yağmur olarak gerçekleşirken, bu hafta  kentte yağış ve lodosun etkisiyle sıcaklık artışı öngörülüyor. 

İstanbul'daki hava durumuna ilişkin AA muhabirixn soruların yanıtlayan  Meteoroloji Genel Müdürlüğü Birinci Bölge Müdürü Ahmet Kocaman, bugün soğuk ve  parçalı bulutu bir havanın görüldüğü kentte, bu hafta kar beklenmediğini söyledi.

Kocaman, yarından itibaren yağışlı bir hava sisteminin etkisine  girileceğini ifade ederek, haftalık hava tahminini şöyle açıkladı:

 "Bu hafta kar yok. Rüzgarın güneye dönmesiyle havalar biraz ısınırken  aralıklı yağmur görülecek. Ocak ayının mevsim normali 10 derece sıcaklıktır.  Mevsim normallerinin altında olan sıcaklıklar bu hafta artacak. Hava yarından  itibaren ısınmaya başlayacak. Yarın sıcaklığın 8 dereceye kadar çıkması  beklenirken yağış görülecek. Yağış çarşamba günü ara verecek, sıcaklıklar da  artmaya devam ederek 13 dereceye kadar çıkacak. Perşembe günü yine yağış  görülecek. Sıcaklık 10 derece ve yağmurlu olacak. Cuma, cumartesi ve pazar  günleri ise kentte yağış görünmüyor."

"Kar yağışı örtü oluşturmadı"

Türk Mühendis ve Mimar Odaları Birliği (TMMOB) Meteoroloji  Mühendisleri Odası Başkanı Ahmet Köse de hafta sonu kentte örtü şeklinde beklenen  kar yağışının ısı adası etkisi nedeniyle yağmura dönüştüğünü söyledi.

 Gece Istrancalar ve Çatalca civarında kar yağışları olduğunu ancak  örtü oluşturmadığını dile getiren Köse, Çamlıca ve Aydos'un eteklerinde karla  karışık yağmur ve kar yağışı olduğunu kaydetti.

  Kentte kar örtüsü oluşmamasındaki en büyük etkenlerden birinin küresel  iklim değişikliği sonucu küresel ısınma sebebiyle şehrin ısı adası gibi  davranması olduğunu vurgulayan Köse, "Yakın yerlerde, Kırklareli'nde, kar yağışı  oldu ama İstanbul gibi büyük metropollerde şehir ısı adası sebebiyle kar yağışı  zorlaşıyor. Çünkü binaları, evleri ısıtıyoruz. Araçlardan çıkan emisyonlar şehri  ısıtıyor. Şehre göre 200 metre daha yüksekte olan Istrancalara Çatalca'ya kar  düşüyor. Kentin 1,5 kilometre yukarısına kadar kar şeklinde başlıyor ama şehrin  üzerine geldiği zaman alt seviye sıcak olduğu için bu da yağmura dönmesine neden  oluyor." diye konuştu.

 "Rüzgar karayele dönecek"

  Ahmet Köse, salı günü Orta Akdeniz üzerinden gelecek yeni yağışlı  havaya rağmen lodosun sıcaklıkları arttıracağını, perşembe günü de Balkanlar  üzerinden bir günlük yağışlı havanın geleceğini söyledi.

Rüzgarın karayele döneceğini belirten Köse, şöyle devam etti:

"Böylece klimanın soğuk yüzü gibi hava birden soğuyacak. Bir günde 8  dereceye kadar düşüşle sıcaklık 5 deceye kadar inecek. Yağmur şeklinde yağış  görülecek. Ancak öğleden sonra yağış hala devam ederse, hızlı soğuma nedeniyle  İstanbul'da yine sulu kar, ara ara kar atışları görülebilir. Eğer soğuma şu anki  tahminlerin bir iki derece daha altına inerse bu defa hafta sonu beklediğimiz kar  örtüsü perşembe günü İstanbul'da yaşanabilir. Cuma, cumartesi ve pazar hava  ısınmaya başlayarak 12-13 derecelere çıkacak.

      Bu hafta sıcaklık dalgalanmaları sebebiyle hastalık havası var. Yine  lodoslu günlerde gece saatlerinde sobalı evlerde baca gazı zehirlenmeleri  olabilir. Gökyüzünün açık olduğu gece ve sabah erken saatlerde de yollarda  buzlanma oluşabilir. Sürücülerin dikkat etmesi çiftçilerin de dona karşı tedbirli  olması gerekir. Artık hava don havası."