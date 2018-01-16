Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre koordinesinde sokak satıcılarına yönelik operasyonlar sürdürülüyor. İlçe genelinde yapılan çalışmalar kapsamında teknik ve fiziki takibin ardından sokak satıcılarına düzenlenen operasyonlarda Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri 12 şüpheli, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekipleri ise 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalara ruhsatsız av tüfeği, 80 adet uyuşturucu hap, bir miktar eroin, 1.70 gram metafetamin, satışa hazır vaziyette 500 gram esrar, uyuşturucu ticaretinde kullanılan hassas terazi ve uyuşturucu içiminde kullanılan 2 adet cam düzenek, 5 adet pipet ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin işlemleri sürüyor.