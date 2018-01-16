Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci TRT Haber'de katıldığı programda yaptığı açıklamada, "Hedefimiz, ekonomik büyümenin reel sektöre, yatırımlara, ihracata dayalı olması ve sürdürülebilir olmasıdır." dedi.



Zeybekci, "Büyümeyi destekleyecek finansal yapıyı sağlamak için ihracat en önemli katkıyı sağlıyor. İhracata dayalı büyümeye devam ederek kimseye faiz vermeden, kimseye hesap vermeden hedeflerimize kendi öz kaynaklarımızla ilerleyeceğiz" diye konuştu.



Yatırım maliyetlerinin yüksek olduğunu belirten Zeybekci, bu farkı verilen desteklerle kapattıklarını belirtti. Zeybekci, "Yatırım yapmak isteyene, istihdam imkanları oluşturmak isteyenlere, ihracat yapmak isteyenlere pek çok desteğimiz var. Türk Eximbank aracılığıyla sağladığımız çok önemli destekler mevcut." şeklinde görüş belirtti.



Zeybekci, 'Süper Teşvik' projesinin hükümetin büyük bir başarısı olduğunu ifade etti. Zeybekci, bu projeye 'Türkiye'nin Devlerini Yaratma Projesi' denilebileceğini söyledi.



Ekonomi Bakanı, "Dünyanın en iddialı teşvik sistemi olan Proje Bazlı Teşvik Sistemi'miz ile hedefimiz cari açık verdiğimiz sektörlerde kendi devlerimizi oluşturmak ve yarınlarımızı garanti altına almaktır." dedi.