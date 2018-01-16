Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Batman’da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A. (35) adlı şahıs, dün Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan M.A., hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklandığı öğrenen M.A., elleri kelepçeli bir şekilde, adliyenin 3’üncü katından atladı. Sert zemine çakılan M.A., çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan M.A., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.