Batman’da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan M.A. (35) adlı şahıs, dün Emniyet Müdürlüğündeki ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sulh Ceza Mahkemesinde hakim karşısına çıkarılan M.A., hapis cezasına çarptırıldı. Tutuklandığı öğrenen M.A., elleri kelepçeli bir şekilde, adliyenin 3’üncü katından atladı. Sert zemine çakılan M.A., çağrılan ambulansla Batman Bölge Devlet Hastanesine kaldırılarak, tedavi altına alındı. Hayati tehlikesi bulunan M.A., yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Adliye binasından atlayan adam öldü
16.01.2018 - 13:06 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 13:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Batman’da dün hırsızlık suçlamasıyla çıkarıldığı mahkemece tutuklandıktan sonra elleri kelepçeli bir şekilde 3’üncü kattan atlayan şahıs, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.
Etiketler : batman,haberler,hırsız,
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