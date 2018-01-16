Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Zeytinburnu’nda yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nden artakalan moloz yığınları içerisinde bir ceset olduğu ihbarını alan polis harekete geçti. Bölgede inceleme yapan polis, yıkıntıların içerisinde bir ceset buldu. Olay yerin güvenlik çemberine alındı. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi. Polisin ceset üzerindeki incelemesi sürüyor.