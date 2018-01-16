Zeytinburnu’nda yıkılan Nakliyeciler Sitesi’nden artakalan moloz yığınları içerisinde bir ceset olduğu ihbarını alan polis harekete geçti. Bölgede inceleme yapan polis, yıkıntıların içerisinde bir ceset buldu. Olay yerin güvenlik çemberine alındı. Bölgeye olay yeri inceleme ekipleri de sevk edildi. Polisin ceset üzerindeki incelemesi sürüyor.
İstanbul'da moloz yığınlarının içinden ceset çıktı
16.01.2018 - 15:24 | Son Güncelleme: 16.01.2018 - 15:26
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İstanbul Zeytinburnu’nda geçtiğimiz günlerde yıkımı gerçekleştirilen Nakliyeciler Sitesi’nde bir ceset bulundu.
Etiketler : istanbul,ceset,haberler,
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