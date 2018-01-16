Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, PKK/KCK terör örgütüne yönelik operasyon yapıldı. Terör örgütüne yardım ve yataklık faaliyetlerinde bulunan, örgüt üyeliğinden yargılananların adli süreçlerini takip eden, ölen örgüt mensuplarının cenaze organizasyonları içinde yer alan, kanunsuz birçok basın açıklamasına katılan ve sosyal paylaşım sitelerinde örgüt propagandası yapan şüphelilere yönelik il merkezi ve ilçelerinde yapılan operasyonda, 8 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye çıkarıldı. Şüphelilerden 3'ü savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılırken, 2'si mahkemece tutuklandı. 3 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.