Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Van'da okullar tatil edildi. Binlerce öğrenciye müjde geldi. 17 Ocak çarşamba okullar tatil edildi. Haberi alamayan vatandaşlar 17 Ocak Van'da Okullar Tatil Mi? diye aratıyor. Peki Van'da okullar tatil mi?, tatil ne kadar sürecek?... İşte son dakika okul tatili haberleri

VAN'DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, kentte devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tuşba, İpekyolu ve Edremit ilçelerinde eğitim öğretime 17 Ocak 2018 Çarşamba günü için bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Açıklamada, aynı gün kamuda çalışan hamile ve engelli personelin de idari izinli sayılacağı belirtildi.

Kaymakam'dan da açıklama geldi

Edremit Kaymakamı Atıf Çiçekli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde tüm okullarda eğitim öğretime yarın ara verildiğini belirtti.