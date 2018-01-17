Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Göz Hastalıkları Anabilim Dalı Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Cem Evereklioğlu, bebeğe kendi geliştirdiği ‘Uçurtma kuyruğu’ tekniğini uyguladı. Ailenin de onay vermesiyle Berkay ameliyata alınarak, bacağından 3,5 cm uzunluğunda doku alınarak iki göz kapağına nakledildi. Başarılı geçen operasyon ile Berkay sağlığına kavuştu. Böylelikle dünyada ilk defa 3 yaş altı bir bebeğe bacağından doku alınarak göz kapağı nakli yapılmış oldu.