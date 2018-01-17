Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Kartal E-5 Karayolunda seyir hâlindeyken aniden bozulan otomobil sıra dışı bir yöntemle yolun kenarına taşındı. Edinilen bilgiye göre seyir halindeyken sol şeritte aniden bozulan otomobil için, olay yerine önce bir çekici çağrıldı. Ancak çekici otomobili bulunduğu yerden kaldıramadı. Bunun üzerine araç sahibi yoldan geçen forklift sürücüsünden yardım istedi. Yardım çağrısına kayıtsız kalmayan forklift sürücüsü, arızalı aracı bulunduğu yerden kullandığı forkliftle kaldırarak yol kenarına taşıdı. İnşaatlarda ve marketlerde görmeye alışık oldukları forkliftin trafiğin ortasında araç taşıdığını gören sürücüler, gördükleri manzara karşısında şaşkına döndü.

FORKLİFT ARACI BÖYLE TAŞIDI

Hiçbir güvenlik önlemi alınmadan yaşanan sıra dışı taşıma kameralara yansıdı. Görüntülerde, bir otomobilin forklift tarafından yolun kenarına taşındığı görülüyor.