Bursa Meteoroloji Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, "oteller bölgesi"ndeki kar kalınlığı, son yağışların ardından 103 santimetreye ulaştı. Hava sıcaklığının en düşük sıfırın altında 3, en yüksek 2 derece olduğu Uludağ'da, kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor. Öte yandan, Uludağ'ı tercih eden yerli ve yabancı tatilciler, kayak ve snowboard yapıp, kar topu oynayarak karın tadını çıkarıyor.
Uludağ'da kar kalınlığı bir metreyi aştı
17.01.2018 - 10:11 | Son Güncelleme: 17.01.2018 - 10:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı bir metreyi aştı.
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537059 http://www.turkiyegazetesi.com.tr/yasam/537059.aspx
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