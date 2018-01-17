Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayşegül A., Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesi'nde zabıt kâtibi olarak görev yapıyordu. Doğum iznine çıkan Ayşegül A.'nın yerine başka bir kâtip görevlendirildi. Bu kâtip Ayşegül A.'nın bilgisayarını kullanmaya başladı. Yeni göreve başlayan kâtip, bilgisayarın D sürücüsünde PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'ın fotoğrafı ve pankart ile afişlerin bulunduğu bir video olduğunu tespit etti.



BİLGİSAYARINDAN ÖCALAN ÇIKTI

Sabah'ın haberine göre; olayın savcılığa bildirilmesi üzerine söz konusu bilgisayarda hâkimlik kararı ile inceleme yapıldı. Terör polisinin yaptığı inceleme sonucunda şüphelinin PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait poster önüne geçerek poz verdiği, ayrıca başka bir videoda ise erkek bir şahsın terör örgütünün Suriye uzantısı olan PYD terör örgütüne ait bir bez parçası ile Öcalan'a ait posteri salladığı görüntüler bulundu.

FOTOĞRAFI KABUL ETTİ

Gözaltına alınarak ifadesine başvurulan Ayşegül A., Abdullah Öcalan posteri önünde bulunan şahsın kendisi olduğunu kabul etti. Videodaki erkek şahsın ise kayını olduğunu belirtti. Şüpheli kâtip hakkında yürütülen soruşturma sonucunda söz konusu suça konu fotoğraf ve videoyu 'Terör örgütü propagandası yapmak' amacıyla bilgisayarına yüklediği kanaatine varıldı.

İHRAÇ EDİLDİ

Kâtip Ayşegül A. ve kayını Turan Etem A. hakkında 'Terör örgütü propagandası yapmak' suçu kapsamında iddianame düzenlendi. Meslekten ihraç edilen kâtip, Ağır Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkacak.