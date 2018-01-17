Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Meriç Kaymakamı Erinç Demir, ilçenin en önemli tarım ürünlerinden olan yer fıstığının markalaşma yolunda ilk adımı attığını söyledi. Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, yer fıstığına alınan marka tescilinin ilçedeki üretime ve fıstığın tanıtımına katkı sağlayacağını belirtti. Bölgenin yer fıstığı yetiştirilmesi için çok uygun olduğunu aktaran Demir, şunları kaydetti: "Yaklaşık sekiz aydır marka tescili almayı bekleyen yer fıstığımız ilçede marka tescili alan ilk ürün oldu. İlçemiz ve üreticimiz açısından çok önemli gelişme. Bundan sonra Meriç yer fıstığının ekim alanlarını genişleterek fıstığın cinsinin ve lezzeti kalitesinin korunması için mutlaka iyi bir kontrol mekanizması oluşturulmalıyız. Meriç yer fıstığı için coğrafi işaret başvurusu da yapıldı. Çiftçilerimize ve ilçemize hayırlı olsun. Üreticilerimize bol kazançlar diliyorum. Yer fıstığının marka tescili almasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum."

Meriç Ziraat Odası Başkanı Ömer Ergin ise Meriç yer fıstığının tescil almasının fıstığın marka değerini yükselteceğini ifade etti.

Trakya'da geniş kapsamda yer fıstığı üretilen tek yerin Meriç ilçesi olduğunu dile getiren Ergin, şöyle konuştu: "Yapılan laboratuvar incelemelerinde Meriç'te üretilen yer fıstığının protein değerlerinin yüksek olduğu kanıtlanmış durumda. Meriç, Türkiye'nin kaliteli yer fıstığının yetiştirildiği yerlerden biri. Meriç yer fıstığı Türkiye pazarında resmi marka tescilli ve işaret amblemi ile satışa sunulacak. Bu kaliteyi koruyup en iyi şekilde tanıtmalıyız. Meriç yer fıstığı inşallah çiftçilerimizin ve ilçemizin yüzünü güldürecek."