Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Şehiriçi Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ile Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, kent trafiğini düzenlemek ve araç yoğunluğunu azaltmak amacıyla çalışmalarını 24 saat boyunca aralıksız sürdürüyor. İstanbul'un 39 ilçesinde denetimlerini kesintisiz sürdüren trafik ekipleri, kural ihlali yapan sürücülere ceza işlemi uyguluyor. AA muhabirinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün istatistik verilerinden derlediği bilgilere göre, 1 Ocak ile 31 Aralık 2017 arasında, polis sorumluluk bölgesinde trafik ekiplerince kurallara uymayan araç sürücülerine, 1 milyon 475 bin 308 trafik cezası kesildi. Buna göre, İstanbul’da 2017 yılında sürücülere günde ortalama 4 bin 41 ceza yazıldı.

"Park yasağı" ilk sırada

İstanbul’da 2017 yılında trafik ekipleri tarafından kural ihlali yapan sürücülere kesilen cezaların ilk sırasında "park yasağı" yer aldı. Bu kurala uymayan 400 bin 166 sürücüye trafik cezası kesildi. İkinci sırada olan "hız kurallarına uymamak"tan 145 bin 770 sürücüye, "trafik işaret levhaları, cihazları ve yer işaretlemelerine uymamaktan" ise 128 bin 130 sürücüye ceza yazıldı. Sürücülerin 53 bin 75'ine "cep telefonuyla konuşmaktan", 37 bin 292’sine "emniyet kemeri kullanmamaktan", 19 bin 151'ine "şerit ihlalinden", 16 bin 910'una "korsan taşımacılıktan", 16 bin 498’ine "alkollü araç kullanmaktan", 14 bin 804'üne "kırmızı ışık ihlalinden", 12 bin 884'üne "fazla yolcu taşımaktan", 12 bin 601’ine "motosiklette koruma başlığı, gözlüğü bulundurmamak ve kullanmamaktan", 10 bin 519'una "tonaj fazlası yük taşımaktan", 763'üne "yetkisiz tepe lambası, çakar, siren bulundurmaktan", 606 bin 745'ine de diğer maddelerden ceza uygulandı.

Trafik denetimi, kazaları azaltıyor

Emniyet yetkilileri, her yıl trafik kazalarında çok sayıda vatandaşın yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını, yaralılardan birçoğunun vücudunda kalıcı hasarlar oluştuğunu bildirdi. Güvenlik güçlerinin yaptığı denetimlerin trafik kazalarını azalttığına dikkati çeken yetkililer, sürücüler üzerinde yapılan araştırmalarda, denetim yapılan yollarda kurallara uyulduğunu, denetimin olmadığı bölgelerde ise daha fazla kural ihlalinin yapıldığını ve buna bağlı olarak trafik kazalarının daha çok yaşandığının ortaya çıktığını kaydetti.